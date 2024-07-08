Вибух спричинив пожежу, наразі відомо про загибель щонайменше однієї людини. Правоохоронців викликали на місце події після перших повідомлень приблизно опівдні.

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У притулку для біженців біля Гамбурга пролунав вибух

Під час рятувальної операції в будівлі, де стався вибух та пожежа, знайшли тіло жінки. Усі наявні пожежні бригади, рятувальні команди та поліція прибули до місця події, а людей попросили уникати цього району.

У будівлі пролунав раптовий вибух. У результаті об'єкт повністю загорівся,

– повідомили в місцевій поліції.

За останніми даними поліції Харбурга, поранення отримали 20 людей, серед них – правоохоронці, які першими прибули на місце події, та один із двох працівників притулку. Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані.

Поліція повідомила, що постраждалим надали допомогу та, за потреби, доправили до медичних закладів.

За словами правоохоронців, детальний збір доказів і розслідування причин розпочнеться якнайшвидше після ліквідації пожежі та її наслідків.