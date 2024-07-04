Вибух стався на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдені, приблизно за 138 кілометрів на південь від столиці штату, міста Літл-Рок.

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В США стався вибух на оборонному підприємстві

Вибух стався близько 8:15 ранку. Спочатку компанія назвала це "інцидентом із застосуванням піротехніки", але пізніше підтвердила, що йдеться про вибух.

На даний момент ми працюємо з службами реагування і можемо підтвердити, що внаслідок інциденту щонайменше двоє людей отримали поранення і ще одна людина зникла безвісти,

– йдеться в заяві компанії.

За відкритими даними, General Dynamics – це глобальна аерокосмічна та оборонна компанія. Завод у Камдені займає понад 880 000 квадратних футів виробничих і складських площ

Зверніть увагу! На підприємстві виробляють і зберігають різні типи боєприпасів для збройних сил Сполучених Штатів, включаючи 2,75-дюймову ракету Hydra-70, ракети Hellfire і Javelin та різні мінометні боєприпаси.

В компанії додали, що повністю співпрацюють з органами влади, коли вони проводять розслідування. Там також обіцяли надати більше інформації, коли вона стане доступною.