Четверо травмованих перебувають у легкому стані. Ще одна людина – у стані середньої тяжкості. Її з сильними опіками на гелікоптері відправили до лікарні.

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Дим видно за 30 кілометрів під місця пожежі

Загоряння сталося на сміттєпереробному заводі "TWK-ZAG Sp. z o" у селі Воля-Ласька.

Рятувальні служби отримали повідомлення про вибух приблизно о 14:25 за місцевим часом. Там вважають, що, ймовірно, вибухнули аерозольні балончики, які мали утилізувати.

"У нас горить звалище, ймовірно, упаковки від дезодорантів. Вони вибухають, у результаті чого утворюється багато диму... Вогонь частково перекинувся на виробничі та складські приміщення", – розповіли у рятувальній службі.

Унаслідок цих вибухів спалахнула пожежа. Як додали у Wiadomosci, вогонь розповсюдився приблизно на 4 тисячі квадратних метрів сміттєзвалища. Лише о 17 годині за місцевим часом рятувальникам вдалося взяти ситуацію під контроль.

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На місці пожежі працюють приблизно 100 пожежників, добровольчі пожежні дружини, 30 одиниць рятувальної техніки, швидка допомога, вертоліт санітарної авіації та представники Спеціалізованої хімічно-рятувальної групи.

Наразі дорога поблизу інциденту перекрита.

Над містом висить чорний дим, його видно за 30 кілометрів від заводу. Жителів ближніх населених пунктів просять не наближатися до цього місця, залишатися вдома та зачиняти вікна.

Кадри жахливої пожежі у Польщі / Фото TVN24 та поліція Ласьки