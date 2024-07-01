Четверо травмированных находятся в легком состоянии. Еще один человек – в состоянии средней тяжести. Его с сильными ожогами на вертолете отправили в больницу.

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Дым видно за 30 километров под места пожара

Возгорание произошло на мусороперерабатывающем заводе "TWK-ZAG Sp. z o" в селе Воля-Ласка.

Спасательные службы получили сообщение о взрыве примерно в 14:25 по местному времени. Там считают, что, вероятно, взорвались аэрозольные баллончики, которые должны были утилизировать.

"У нас горит свалка, вероятно, упаковки от дезодорантов. Они взрываются, в результате чего образуется много дыма... Огонь частично перекинулся на производственные и складские помещения", – рассказали в спасательной службе.

В результате этих взрывов вспыхнул пожар. Как добавили в Wiadomosci, огонь распространился примерно на 4 тысячи квадратных метров свалки. Только в 17 часов по местному времени спасателям удалось взять ситуацию под контроль.

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На месте пожара работают примерно 100 пожарных, добровольческие пожарные дружины, 30 единиц спасательной техники, скорая помощь, вертолет санитарной авиации и представители Специализированной химически-спасательной группы.

Сейчас дорога вблизи инцидента перекрыта.

Над городом висит черный дым, его видно за 30 километров от завода. Жителей ближних населенных пунктов просят не приближаться к этому месту, оставаться дома и закрывать окна.

Кадры ужасного пожара в Польше / Фото TVN24 и полиция Ласки