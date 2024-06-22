Вдень в Астані сталася потужна пожежа – там загорівся 26-поверховий ЖК Rixos Khan Shatyr Residences, розташований на проспекті Туран. Ця будівля адміністративна і частково житлова. Вона складається з шести веж з житлом та двох веж з офісами.

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Жахлива пожежа біля будівлі з Книги Гіннеса

У мережі з'являються моторошні кадри з місця інциденту. Хмарочос буквально потонув у величезних клубах диму. У МНС Казахстану повідомляють, що, ймовірно, до катастрофи призвело загоряння зовнішньої обшивки квартир.

На місці вогнеборці працюють за підвищеним рангом. Залучено 16 одиниць техніки та 72 особи особового складу. Рятувальники шукають людей у ​​будівлі. Інформація про постраждалих не надходила. Наразі вдалося евакуювати 8 осіб, з них 1 дитина.

В Астані палає хмарочос: дивіться відео

26-поверховий будинок горить поряд з унікальним "Хан-Шатирем": дивіться відео

Що відбувається на місці пожежі в Астані: дивіться відео

Кадри з місця пожежі в Астані / Фото соцмережі

Що таке "Хан-Шатир"?

"Хан Шатир" ("Хан серед наметів") — великий торгово-розважальний центр в столиці Казахстану Астані. Відкритий 6 липня 2010 року. Є найбільшим наметом у світі. "Хан Шатир" увійшов до Книги рекордів Гіннесса.

Загальна площа об'єкта — 127 тисяч метрів квадратних. У приміщенні розміщені роздрібно-торговельні і розважальні комплекси, зокрема супермаркет, сімейний парк, кав'ярні і ресторани, кінотеатри, спортивні зали, аквапарк зі штучним пляжем і басейни з ефектом хвиль, службові та офісні приміщення, паркінг на 700 місць тощо.

Головна особливість "Хан-Шатира" — пляжний курорт з тропічним кліматом, рослинами і температурою +35 градусів цілий рік. Піщані пляжі курорту оснащені системою опалення, яка створює відчуття справжнього пляжу, а пісок привезений з Мальдів.

Будівля є гігантським наметом заввишки 150 метрів, сконструйований з мережі сталевих вант.

Архітектором споруди є Норман Фостер.

Унікальний "Хан-Шатир" / Фото соцмережі

Нагадаємо, що на початку весни у російській Твері теж страшно горіла багатоповерхівка. 17-поверховий будинок, охоплений вогнем, був схожий на вулкан, що вивергає лаву.