Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, чем быстрее военные Вооруженных Сил Украины освободят от россиян все оккупированные ими территории, тем больше жизней можно будет сохранить.

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Кулеба о критической необходимости оружия для Украины

Министр подчеркнул, что предоставление Украине вооружения необходимо, чтобы гражданское население в Украине не убивали, женщин не насиловали российские захватчики, а дети не наблюдали, как издеваются над их матерями.

Мы нуждаемся в оружии – самолетах, танках, средствах ПВО, всего, что Украина просит предоставить ему,

– заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что вооружение следует доставить немедленно и без промедлений, которые он так часто слышал от партнеров в последние недели.

Кулеба о потребности в вооружении: смотрите видео

Зверства россиян в Буче

На улицах освобожденной от оккупантов Бучи обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что россияне насиловали, издевались и пытали людей. Их жертвами становились и мужчины, и женщины, и маленькие дети.

Кроме того, городской голова Анатолий Федорук сообщил об обнаружении братской могилы, где похоронили около 300 человек.

Обратите внимание – я не вижу о чем можно договариваться после Бучи, – Ауслендер: смотрите видео