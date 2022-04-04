Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що чимшвидше військові Збройних Сил України звільнять від росіян всі окуповані ними території, тим більше життів можна буде зберегти.

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Кулеба про критичну необхідність зброї для України

Міністр наголосив, що надання Україні озброєння необхідне, аби цивільне населення в Україні не вбивали, жінок не гвалтували російські загарбники, а діти не спостерігали, як знущаються з їхніх матерів.

Ми потребуємо зброї – літаків, танків, засобів ППО, всього, що Україна просить надати їй,

– заявив Кулеба.

Він наголосив, що озброєння слід доставити негайно та без жодних зволікань, які він так часто чув від партнерів протягом останні тижнів.

Кулеба про потребу в озброєнні: дивіться відео

Звірства росіян у Бучі

На вулицях звільненої від окупантів Бучі виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що росіяни ґвалтували, знущалися і катували людей. Їхніми жертвами ставали і чоловіки, і жінки, і малі діти.

Крім того, міський голова Анатолій Федорук повідомив про виявлення братської могили, де поховали майже 300 людей.

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