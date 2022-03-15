Враг попал в многоэтажку на Оболони в Киеве. Комаров говорит, что это не военный объект, это просто жилой квартал, где рядом стадион и школа.

Обратите внимание Враг обстрелял жилой дом на Оболони: видео последствий нападения Я бывал в Чернобыле и Фукусиме. Я видел, как страшно выглядят дома, в которых остановилась жизнь. В один момент. Вчера я увидел эти дома. Завтрак, который не успели доесть. Игрушки, которые дети в спешке покинули. Все вещи, всю жизнь, все то, что семьи собирали десятилетиями, в один миг уничтожено русской армией,

– заявил Комаров. Дмитрий Комаров показал, как выглядит Киев после обстрела: смотрите видео