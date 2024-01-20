На выходных ожидается неустойчивая погода, временами со снегопадами и понижением температуры. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Какая будет погода на выходных

Кибальчич отметил, что из-за постепенного перемещения холодных воздушных масс с северной части Европы в Украине ожидается снижение ночных и дневных температур на 6 – 8 градусов.

Вместе с похолоданием малоактивные атмосферные фронты станут причиной небольших местами умеренных снегопадов в Крыму и Приазовье с дождем. На дорогах и тротуарах большинства областей будет наблюдаться гололед, водители и пешеходы – будьте внимательны,

– подчеркнул Кибальчич.

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Подробный прогноз на субботу

Ночью субботы на Западе местами небольшой снег, днем и вечером в районе Полесья – умеренный мороз снег, метель. Также в дорогах кое-где гололедица. Днем порывы ветра 9 – 14 метров в секунду. Ночью 3 – 8 мороза, днем 3 мороза – 2 тепла. В Карпатах 7 – 12 и 1 – 6 мороза соответственно.

Ночью на севере небольшой снег, днем без существенных осадков. Лишь к вечеру на Черниговщине снова начнется снег. На дорогах гололедица. Ночью 5 – 10 мороза, днем 3 – 8.

В центральных областях ночью также умеренный снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ночью 1 – 6 мороза, днем 2 мороза – 3 тепла.

На юге ночью дождь с переходом в мокрый снег. Днем в Крыму и Приазовье умеренные, местами сильные снегопады, временами с дождем. Ветер 7 – 12 метров в секунду. Ночью 1 мороза – 4 тепла, днем 0 – 5 тепла.

Ночью на Востоке дождь с переходом в снег, днем местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. В течение суток температура будет колебаться в пределах 3 мороза – 2 тепла.

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Прогноз на воскресенье

21 января ночью на Западе небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью 4 – 9 мороза, днем 4 мороза – 1 тепла. В Карпатах ночью 10 – 15 мороза, днем до -8.

В северных областях ночью пройдет умеренный снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью 6 – 11 мороза, днем 2 – 7 мороза.

В центральных областях местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью 3 – 8 мороза, днем 4 мороза – 1 тепла.

На Юге уже без существенных осадков. Впрочем, днем местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Кстати, в Одесской области днем отдельные порывы, 15 – 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 – 6 мороза, днем 2 мороза – 3 тепла.

На Востоке ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью 3 – 8 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.