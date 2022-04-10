Президент отметил, что сначала это должно произойти в Украине. А дальше – везде, где тирания еще попытается поднять голову.

Заметьте Мариуполь сегодня сердце этой войны, – Зеленский

Ненависть должна проиграть. Свобода должна победить. Сначала – в Украине, а дальше – везде, где тирания еще попытается поднять голову,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский опубликовал новые фото уничтоженных войной городов / фотографии Paula Bronstein, Oleg Petrasiuk, Roman Pilipey, Vadim Ghirda

Зеленский также рассказал, что каждая семья что-то потеряла из-за войны. Есть люди, которые потеряли своих детей. Президент подчеркнул: он не думает, что этих людей удовлетворит любой мир и на любых условиях в любое время. Потому что это – большая рана.

Однако необходимо бороться ради жизни. Зеленский отметил, что войну важно остановить, но эмоционально это будет сложно сделать.

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