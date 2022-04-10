Президент зауважив, що спершу це має статися в Україні. А далі – всюди, де тиранія ще спробує підняти голову.

Зауважте Маріуполь сьогодні є серцем цієї війни, – Зеленський

Ненависть має програти. Свобода має перемогти. Спочатку – в Україні, а далі – всюди, де тиранія ще спробує підняти голову,

– наголосив Зеленський.

Зеленський опублікував нові фото знищених війною міст / Світлини Paula Bronstein, Oleg Petrasiuk, Roman Pilipey, Vadim Ghirda

Зеленський також розповів, що кожна сім'я щось втратила через війну. Є люди, які втратили своїх дітей. Президент наголосив: він не думає, що цих людей задовольнить будь-який мир і на будь-яких умовах в будь-який час. Бо це – велика рана.

Однак необхідно боротися заради життя. Зеленський зауважив, що війну важливо зупинити, але емоційно це буде складно зробити.

Важливо – Зеленський та Джонсон пройшлись центром Києва: дивіться відео