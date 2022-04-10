Президент підкреслив, що через цю війну кожна сім'я щось втратила. Є люди, які втратили дітей.

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І я не думаю, що їх задовільнить будь-який мир і на будь-яких умовах в будь-який час, бо це велика рана. Навіть там, де мільйони жертв, все приходить до миру й закінчення війни. Нам треба боротися заради життя, а не пилу, коли вже нічого немає. Тому цю війну важливо зупинити, але складно емоційно,

– сказав Зеленський.

За його словами, мовиться саме про бажання. Адже ніхто не хоче в принципі домовлятися з людиною чи людьми, які катували цей народ.

"Це зрозуміло і я це вам кажу як чоловік і як батько", – зауважив президент.

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