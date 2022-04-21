Зеленский подчеркнул, что Байден и весь американский народ сохраняют лидерство в поддержке украинцев в борьбе с российской агрессией. Сегодня помощь союзников приближает Украину к миру.

Заметьте Шмыгаль в Белом доме встретился с Байденом

Спасибо Байдену и всему американскому народу за лидерство в поддержке народа Украины в борьбе с агрессией России. Эта помощь необходима сегодня как никогда! Она сохраняет жизнь наших защитников, которые отстаивают демократию и свободу,

– заявил Зеленский.

Главное из обращения Байдена

Байден сообщил, что в этот раз Штаты предоставят Украине артиллерийские системы, гаубицы, боеприпасы для гаубиц и тактические дроны.

Кроме того, президент США подчеркнул: его страна сможет помогать Украине оружием в течение длительного времени.

Также Штаты выделят для Украины еще 500 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на стабилизацию экономики.

Кроме того, Байден заявил, что США закрывают порты для российских кораблей.

Заметьте – обращение Байдена относительно войны в Украине: смотрите видео