Зеленский подчеркнул, что Байден и весь американский народ сохраняют лидерство в поддержке украинцев в борьбе с российской агрессией. Сегодня помощь союзников приближает Украину к миру.
Заметьте Шмыгаль в Белом доме встретился с Байденом
Спасибо Байдену и всему американскому народу за лидерство в поддержке народа Украины в борьбе с агрессией России. Эта помощь необходима сегодня как никогда! Она сохраняет жизнь наших защитников, которые отстаивают демократию и свободу,
– заявил Зеленский.
Главное из обращения Байдена
- Байден сообщил, что в этот раз Штаты предоставят Украине артиллерийские системы, гаубицы, боеприпасы для гаубиц и тактические дроны.
- Кроме того, президент США подчеркнул: его страна сможет помогать Украине оружием в течение длительного времени.
- Также Штаты выделят для Украины еще 500 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на стабилизацию экономики.
- Кроме того, Байден заявил, что США закрывают порты для российских кораблей.
Заметьте – обращение Байдена относительно войны в Украине: смотрите видео