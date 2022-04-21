Зеленський наголосив, що Байден та весь американський народ зберігають лідерство у підтримці українців у боротьбі з російською агресією. Сьогодні допомога союзників наближає Україну до миру.
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Дякую Байдену та всьому американському народові за лідерство у підтримці народу України в боротьбі з агресією Росії. Ця допомога необхідна сьогодні як ніколи! Вона зберігає життя наших захисників, які боронять демократію та свободу,
– заявив Зеленський.
Головне зі звернення Байдена
- Байден повідомив, що цього разу Штати нададуть Україні артилерійські системи, гаубиці, боєприпаси для гаубиць і тактичні дрони.
- Окрім того, президент США наголосив: його країна зможе допомагати Україні зброєю упродовж тривалого часу.
- Також Штати виділять для України ще 500 мільйонів доларів. Ці гроші спрямують на стабілізацію економіки.
- Окрім того, Байден оголосив, що США закривають порти для російських кораблів.
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