Зеленський наголосив, що Байден та весь американський народ зберігають лідерство у підтримці українців у боротьбі з російською агресією. Сьогодні допомога союзників наближає Україну до миру.

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Дякую Байдену та всьому американському народові за лідерство у підтримці народу України в боротьбі з агресією Росії. Ця допомога необхідна сьогодні як ніколи! Вона зберігає життя наших захисників, які боронять демократію та свободу,

– заявив Зеленський.

Головне зі звернення Байдена

Байден повідомив, що цього разу Штати нададуть Україні артилерійські системи, гаубиці, боєприпаси для гаубиць і тактичні дрони.

Окрім того, президент США наголосив: його країна зможе допомагати Україні зброєю упродовж тривалого часу.

Також Штати виділять для України ще 500 мільйонів доларів. Ці гроші спрямують на стабілізацію економіки.

Окрім того, Байден оголосив, що США закривають порти для російських кораблів.

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