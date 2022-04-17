Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения к народу, передает 24 канал.

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На совещании обсудили, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого и бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться ,

– отметил президент.

Владимир Зеленский в качестве примера привел подготовку проекта мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, соединяющего Ирпень и Бучу со столицей Украины.

Историю людей, спасавшихся по этому мосту и этой дороге в Киев от российских захватчиков.