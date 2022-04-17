Про це глава держави повідомив під час свого відеозвернення до народу, інформує 24 канал.

Читайте також Йди за "Москвою", або будь розумним, – Резніков яскраво звернувся до росіян

На нараді обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої й безглуздої навали Україна змогла відбитися,

– зазначив президент.

Володимир Зеленський, як приклад, навів підготовку проєкту меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь і Бучу зі столицею України.

Історію людей, які рятувалися цим мостом і цією дорогою в Київ від російських загарбників.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео