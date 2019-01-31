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      Необходимо поддержать украинского крестьянина и обеспечить качество сельской жизни, – Тимошенко

      19 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Новый экономический курс (НЭК) предусматривает развитие сельского предпринимательства, новые рабочие места, доступные кредиты для аграриев и единый налог с гектара земли.

      Об этом Юлия Тимошенко рассказала во время встречи с трудовым коллективом СООО в с. Голубовка на Сумщине, говорится на сайте партии.

      Лидер "Батькивщины" убеждена, предложенный ею НЭК превратит отсталую сырьевую экономику в экономику правильного инновационного технического развития с полной модернизацией.

      Если мы поставим стратегию – создание всех условий для переработки агропродукции, торговли готовой продукцией, мы из 18 млрд евро (которые мы сейчас получаем от экспорта аграрного сырья) можем получить 180 млрд евро. Это вдвое больше, чем сегодняшний ВВП. Только от аграрного комплекса,
      – подчеркнула она.

      Но для этого нужно создать все необходимые условия, отметила Юлия Тимошенко.

      Новый экономический курс делает ставку на крестьянские, фермерские хозяйства, малые и средние сельскохозяйственные предприятия и предусматривает коренное изменение налоговой политики и переход к единому фиксированному налогу с гектара земли.

      Не менее важно долгосрочное кредитование под небольшие проценты и страхование рисков вместо залога земли, убеждена председатель партии: "Мы сделаем все, чтобы наша агросистема имела возможность работать для себя, и уже поэтому – для всей Украины".

      Она напомнила, что в Украине 42 млн гектаров сельскохозяйственной земли и всего 20 тыс. фермерских хозяйств, но и они страдают от тяжелых налогов и рейдерства. Зато в соседней Польше действует 2,5 млн таких хозяйств.

      Огромные пласты украинской земли забрали в свои руки десяток крупных корпораций. Только семья президента имеет в своем распоряжении до миллиона гектаров земли, возмутилась Юлия Тимошенко. Именно поэтому и государственная политика, по ее словам, направлена на защиту аграрной олигархии, а не крестьянства.

      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко Финансы ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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