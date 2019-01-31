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      Необхідно підтримати українського селянина і забезпечити якість сільського життя, – Тимошенко

      59 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Новий економічний курс (НЕК) передбачає розвиток сільського підприємництва, нові робочі місця, доступні кредити для аграріїв та єдиний податок з гектара землі.

      Про це Юлія Тимошенко розповіла під час зустрічі з трудовим колективом СТОВ у с.Голубівка на Сумщині, йдеться на сайті партії.

      Лідер "Батьківщини" переконана, запропонований нею НЕК перетворить відсталу сировинну економіку на економіку правильного інноваційного технічного розвитку з повною модернізацією.

      Якщо ми поставимо стратегію – створення всіх умов для переробки агропродукції, торгівлі готовою продукцією, ми з 18 млрд євро (які ми зараз отримуємо від експорту аграрної сировини) можемо отримати 180 млрд євро. Це вдвічі більше, ніж сьогоднішнє ВВП. Лише з аграрного комплексу,
      – наголосила вона.

      Але для цього потрібно створити всі необхідні умови, зауважила Юлія Тимошенко.

      Новий економічний курс робить ставку на селянські, фермерські господарства, на малі та середні сільськогосподарські підприємства і передбачає докорінну зміну податкової політики і перехід до єдиного фіксованого податку з гектара землі.

      Не менш важливе довгострокове кредитування під невеликі відсотки та страхування ризиків замість застави землі, переконана голова партії: "Ми зробимо все, щоб наша агросистема мала можливість працювати для себе, і вже тому – для всієї України".

      Вона нагадала, що в Україні 42 млн гектарів сільськогосподарської землі і лише 20 тис. фермерських господарств, але й вони страждають від важких податків та рейдерства. Натомість у сусідній Польщі діє 2,5 млн таких господарств.

      Величезні пласти української землі прибрали до своїх рук десяток великих корпорацій. Тільки родина президента має у своєму розпорядженні до мільйона гектарів землі, обурилася Юлія Тимошенко. Саме тому й державна політика, за її словами, спрямована на захист аграрної олігархії, а не селянства.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Фінанси
      Джерело: 24 Канал
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