Необхідно підтримати українського селянина і забезпечити якість сільського життя, – Тимошенко

Новий економічний курс (НЕК) передбачає розвиток сільського підприємництва, нові робочі місця, доступні кредити для аграріїв та єдиний податок з гектара землі.

Про це Юлія Тимошенко розповіла під час зустрічі з трудовим колективом СТОВ у с.Голубівка на Сумщині, йдеться на сайті партії.

Лідер "Батьківщини" переконана, запропонований нею НЕК перетворить відсталу сировинну економіку на економіку правильного інноваційного технічного розвитку з повною модернізацією.

Якщо ми поставимо стратегію – створення всіх умов для переробки агропродукції, торгівлі готовою продукцією, ми з 18 млрд євро (які ми зараз отримуємо від експорту аграрної сировини) можемо отримати 180 млрд євро. Це вдвічі більше, ніж сьогоднішнє ВВП. Лише з аграрного комплексу,

– наголосила вона.

Але для цього потрібно створити всі необхідні умови, зауважила Юлія Тимошенко.

Новий економічний курс робить ставку на селянські, фермерські господарства, на малі та середні сільськогосподарські підприємства і передбачає докорінну зміну податкової політики і перехід до єдиного фіксованого податку з гектара землі.

Не менш важливе довгострокове кредитування під невеликі відсотки та страхування ризиків замість застави землі, переконана голова партії: "Ми зробимо все, щоб наша агросистема мала можливість працювати для себе, і вже тому – для всієї України".

Вона нагадала, що в Україні 42 млн гектарів сільськогосподарської землі і лише 20 тис. фермерських господарств, але й вони страждають від важких податків та рейдерства. Натомість у сусідній Польщі діє 2,5 млн таких господарств.

Величезні пласти української землі прибрали до своїх рук десяток великих корпорацій. Тільки родина президента має у своєму розпорядженні до мільйона гектарів землі, обурилася Юлія Тимошенко. Саме тому й державна політика, за її словами, спрямована на захист аграрної олігархії, а не селянства.