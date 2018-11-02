"Необоснованное решение": в ЕС прокомментировали российские санкции против Украины

Евросоюз считает решение о введении Россией санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний необоснованным.

Об этом информирует "Униан" со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.

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Там отметили, что в дальнейшем нужно избегать шагов, которые могут обострить украинско-российские отношения еще больше.

Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать всех шагов, которые в дальнейшем будут обострять ситуацию и препятствовать поиску решения с целью восстановления территориальной целостности Украины,

– отметили в представительстве.

Добавим, что в украинском МИД назвали введение российских санкций продолжением агрессии РФ против Украины.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.