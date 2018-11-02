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      "Необгрунтоване рішення": в ЄС прокоментували російські санкції проти України

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      В ЄС прокоментували російські санкції для України
      В ЄС прокоментували російські санкції для України / фото з вільних джерел

      Євросоюз вважає рішення про запровадження Росією санкцій проти 322 українських громадян і 68 компаній необгрунтованим.

      Про це інформує "Уніан" з посиланням на Представництво ЄС в Україні.

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      Там зазначили, що в подальшому потрібно уникати кроків, які можуть загострити українсько-російські відносини ще більше.

      Рішення російського уряду запровадити фінансові заходи проти українських осіб та компаній є необгрунтованим. Необхідно уникати усіх кроків, що у подальшому загострюватимуть ситуацію та перешкоджатимуть пошуку рішення з метою відновлення територіальної цілісності України,
      – наголосили у представництві.

      Додамо, що в українському МЗС назвали введення російських санкцій продовженням агресії РФ проти України.

      Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

       

       

      Теги: Санкції Росії проти України Новини України Новини політики Україна – Росія Санкції Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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