"Необгрунтоване рішення": в ЄС прокоментували російські санкції проти України

Євросоюз вважає рішення про запровадження Росією санкцій проти 322 українських громадян і 68 компаній необгрунтованим.

Про це інформує "Уніан" з посиланням на Представництво ЄС в Україні.

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Там зазначили, що в подальшому потрібно уникати кроків, які можуть загострити українсько-російські відносини ще більше.

Рішення російського уряду запровадити фінансові заходи проти українських осіб та компаній є необгрунтованим. Необхідно уникати усіх кроків, що у подальшому загострюватимуть ситуацію та перешкоджатимуть пошуку рішення з метою відновлення територіальної цілісності України,

– наголосили у представництві.

Додамо, що в українському МЗС назвали введення російських санкцій продовженням агресії РФ проти України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.