"Продовження агресії": в українському МЗС різко відреагували на російські санкції

В Міністерстві закордонних справ України розцінюють запровадження Кремлем санкцій проти українців як продовження агресії. Вітчизняні дипломати вважають дії росіян маніпулятивними та надуманими.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті відомства.

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Запровадження Кремлем так званих санкцій проти фізичних та юридичних осіб України ми розцінюємо як продовження агресії. Виправдання державою-агресором своїх дій є надуманими і маніпулятивними, а самі "спеціальні економічні заходи" не мають нічого спільного з міжнародним правом,

– мовиться у повідомленні.

Також у МЗС пригадали, чому проти Росії свого часу були введені міжнародні санкції.

"Міжнародні санкції проти Кремля стали реакцією на російську збройну агресію. Вони можуть бути скасовані після безумовного і остаточного припинення російської незаконної окупації Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, частини території Донецької та Луганської областей. Україна вживатиме усіх необхідних заходів з метою захисту інтересів юридичних та фізичних осіб України як в рамках національного законодавства, так і з використанням інструментів міжнародного права", – наголосили дипломати.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.