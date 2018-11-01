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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Це нагорода": Порошенко вперше прокоментував санкції РФ проти українців

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      Порошенко відреагував на санкції Росії проти українців
      Порошенко відреагував на санкції Росії проти українців / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко заявив, що запровадження Росією 1 листопада економічних санкцій проти 68 компаній та 322 громадян України не стало несподіванкою. За його словами, для українців, які опинилися у цьому санкційному списку, це ніби державна нагорода.

      Про це глава держави заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

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      За невеликим виключенням, це список достойних людей, включно з моїм сином, включно з половиною моєї адміністрації, з великою кількістю народних депутатів, членів уряду. Приймаємо перебування в цьому списку як державну нагороду,
      – заявив Порошенко.

      На думку глави держави, запроваджені санкції свідчать про те, що Москва не збирається виконувати Мінські домовленості та зменшувати напругу у відносинах з Україною.

      "Замість того, щоб брязкати зброєю на фронті, Росії треба просто піти геть з України. Забрати війська та відновити територіальну цілісність України. Тоді буде мир і не потрібно буде запроваджувати санкції", – додав Президент.

      Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

      Водночас, санкції не торкнулися Петра Порошенка, адже проти президента їх запровадити неможливо.

      як україна реагує на російські санкції: хроніка

      Теги: Новини України Новини політики Санкції Новини Росії Петро Порошенко Санкції Росії проти України
      Джерело: 24 Канал
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