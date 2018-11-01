"Это награда": Порошенко впервые прокомментировал санкции РФ против украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение Россией 1 ноября экономических санкций против 68 компаний и 322 граждан Украины не стало неожиданностью. По его словам, для украинцев, которые оказались в этом санкционном списке, это как государственная награда.

Об этом глава государства заявил во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

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За небольшим исключением, это список достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, с большим количеством народных депутатов, членов правительства. Принимаем пребывания в этом списке как государственную награду,

– заявил Порошенко.

По мнению главы государства, введеные санкции свидетельствуют о том, что Москва не собирается выполнять Минские договоренности и уменьшать напряжение в отношениях с Украиной.

"Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте, России надо просто уйти из Украины. Забрать войска и восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет мир и не нужно будет вводить санкции", – добавил Президент.

Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.



В то же время, санкции не коснулись Петра Порошенко, ведь против президента их ввести невозможно.

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