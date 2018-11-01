Росія у своєму санкційному списку переплутала прізвища українців та "впіймала" не того Карася

Російський уряд допустив безліч помилок у своєму санкційному списку проти України. Так, прізвища українців перекручені та неправильно перекладені російською, а лідера С14 Євгена Карася переплутали із галеристом-тезкою.

Про це сам лідер С14 написав на своїй сторінці у Facebook.

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Сьогодні Росія наклала іменні санкції на українських діячів. В списку Іллєнко, Коханівський, Аваков і.... Єген Карась. Але не Васильович. А Валерійович. Митець і власник художньої галереї, а не лідер С14,

– зазначив праворадикал.

Своєю чергою, тезка Карася вже відреагував на своє потрапляння у санкційний список Росії.

"Можете мене привітати! Потрапив до списку санкцій ворогів Росії в дуже яскравій компанії під № 119 з 322 найнебезпечнішими громадянами.

Ось, що означає мати повного тезку радикала і більш доступні дані. Тепер потрібно вгадати, я дійсно настільки небезпечний чи нас в черговий раз переплутали", – віджартувався митець.

Проте лише цією плутаниною не обійшлось. Щонайменше 13 українських прізвищ у російському санкційному списку вказані неправильно.

Зокрема, нардеп від БПП Олександр Бригинець записаний як "Брігінець", нардеп від "Народного фронту" Лілія Гриневич – "Гріневич", голова СБУ Василь Грицак – "Гріцак", позафракційний нардеп Борислав Береза – "Берьоза" тощо.



Росіяни допустили помилки у прізвищах українців

У віце-спікера Верховної Ради Оксани Сироїд в уряді РФ переплутали російське написання прізвища, назвавши її "Сыроед". Прізвище політичного консультанта президента України Петра Порошенка Ігоря Гриніва неправильно написали і в російському, і в українському варіантах – "Грынев" і "Гринєв".





Росіяни допустили помилки у прізвищах українців

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.