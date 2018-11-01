"Це агонія": Парубій відреагував на свою присутність у списку антиукраїнських санкції Росії

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прокоментував свою присутність в оприлюдненому 1 листопада списку антиукраїнських санкцій Росії та зазначив, що Україна повинна у відповідь посилити санкції проти Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, путінські санкції смішні та схожі на агонію, адже список складений алогічно, безсистемно і з помилками в прізвищах. "Це свідчення некомпетентності і безсилля путніського режиму", – йдеться в повідомленні.

Також Парубій зазначив, що Україна повинна у відповідь посилити санкції проти Росії.

Разом з цим переконаний, що Україна повинна посилити санкції, як на російський бізнес в Україні, так і на тих, хто, прикидаючись українцями, насправді представляє в Україні російські економічні і політичні інтереси. Це особливо актуально напередодні президентських і парламентських виборів в Україні, на які Росія намагатиметься впливати і грішми, і контрольованими телеканалами,

– підкреслив голова ВРУ.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.