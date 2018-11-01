"Это агония": Парубий отреагировал на свое присутствие в списке антиукраинских санкциях России

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прокомментировал свое присутствие в опубликованном 1 ноября списке антиукраинских санкций России, и отметил, что Украина должна в ответ ужесточить санкции против России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, путинские санкции смешны и похожи на агонию, ведь список составлен алогично, бессистемно и с ошибками в фамилиях. "Это свидетельство некомпетентности и бессилия путинского режима", – говорится в сообщении.

Также Парубий отметил, что Украина должна в ответ ужесточить санкции против России.

Вместе с этим убежден, что Украина должна усилить санкции, как на российский бизнес в Украине, так и на тех, кто, прикидываясь украинцами, на самом деле представляет в Украине российские экономические и политические интересы. Это особенно актуально в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине, на которые Россия будет пытаться влиять и деньгами, и контролируемыми телеканалами,

– подчеркнул председатель ВРУ.

Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.