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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      "Продолжение агрессии": в украинском МИД резко отреагировали на российские санкции

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      Украинский МИД отреагировал на введение российских санкций
      Украинский МИД отреагировал на введение российских санкций / Фото из свободных источников

      В Министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Кремлем санкций против украинцев как продолжение агрессии. Отечественные дипломаты считают действия россиян манипулятивными и надуманными.

      Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте ведомства.

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      Введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины мы расцениваем как продолжение агрессии. Оправдания государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом,
      – говорится в сообщении.

      Также в МИД вспомнили, почему против России в свое время были введены международные санкции.

      "Международные санкции против Кремля стали реакцией на российскую вооруженную агрессию. Они могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Автономной Республики Крым, города Севастополь, части территории Донецкой и Луганской областей. Украина примет все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права", – подчеркнули дипломаты.

      Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

       
      РОССИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Санкции России против Украины Санкции МИД Украины
      Источник: 24 канал
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