"Продолжение агрессии": в украинском МИД резко отреагировали на российские санкции

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Кремлем санкций против украинцев как продолжение агрессии. Отечественные дипломаты считают действия россиян манипулятивными и надуманными.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте ведомства.

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Введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины мы расцениваем как продолжение агрессии. Оправдания государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом,

– говорится в сообщении.

Также в МИД вспомнили, почему против России в свое время были введены международные санкции.

"Международные санкции против Кремля стали реакцией на российскую вооруженную агрессию. Они могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Автономной Республики Крым, города Севастополь, части территории Донецкой и Луганской областей. Украина примет все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права", – подчеркнули дипломаты.

Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.