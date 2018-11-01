"Россия очень долго сдерживалась": в МИД РФ объяснили введение санкций против Украины

Представитель российского МИДа Мария Захарова объяснила введение РФ санкций против Украины. Так, она отметила, что это – шаг в ответ Киеву.

Соответствующее заявление Захарова сделала во время брифинга, передает ТАСС.

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Речь идет не о наших инициативных санкционных шагах, а лишь об ответных действиях. Россия очень долго сдерживалась от принятия подобных мер, но нынешний киевский режим зашел слишком далеко, чтобы не отвечать на те недружественные шаги, которые мы видели,

– объяснила Захарова.

Она также подчеркнула, что Запад должен отнестись с пониманием к таким действиям России в отношении Украины.

"Люди, которые исповедуют глобальную санкционную идеологию, должны к этому относиться с пониманием", – съязвила пресс-секретарь МИД РФ.

Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.