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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      "Россия очень долго сдерживалась": в МИД РФ объяснили введение санкций против Украины

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      Захарова объяснила введение Россией санкций против Украины
      Захарова объяснила введение Россией санкций против Украины / Фото из свободных источников

      Представитель российского МИДа Мария Захарова объяснила введение РФ санкций против Украины. Так, она отметила, что это – шаг в ответ Киеву.

      Соответствующее заявление Захарова сделала во время брифинга, передает ТАСС.

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      Речь идет не о наших инициативных санкционных шагах, а лишь об ответных действиях. Россия очень долго сдерживалась от принятия подобных мер, но нынешний киевский режим зашел слишком далеко, чтобы не отвечать на те недружественные шаги, которые мы видели,
      – объяснила Захарова.

      Она также подчеркнула, что Запад должен отнестись с пониманием к таким действиям России в отношении Украины.

      "Люди, которые исповедуют глобальную санкционную идеологию, должны к этому относиться с пониманием", – съязвила пресс-секретарь МИД РФ.

      Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

       
      россия ввела санкции против украины: хроника событий
       
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      Теги: Украина – Россия Санкции России против Украины Новости России Новости политики Санкции
      Источник: 24 Канал
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