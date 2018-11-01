Украинцам могут выключить свет по приказу из России: Сыроид прокомментировала санкции

Этот санкционный список имеет несколько задач и одно из них – в определенной степени легализовать тех людей, в которых заинтересована Россия.

Об этом сказала заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

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По ее словам, Россия хочет показать, что те люди, которые есть списке якобы не имеют связи с Кремлем. Это например министры бывшего правительства или Семочко, который также есть в этом списке. Это вызывает по меньшей мере недоумение.

С другой стороны, те люди, которые включены в этот список, находятся под запретом въезда в РФ и это естественно. Люди, которые действительно занимаются безопасностью Украины, они для себя санкционировали Россию уже давно,

– сказала Сыроид.

"Каждый давно для себя принял решение, но меня смущает то, что часть людей, которые там есть, летают в Белорусь, участвуют в трехсторонней контактной группе. Как это объясняется – мне странно это понимать", – отметила заместитель председателя Верховной Рады

С другой стороны, я не увидела среди предприятий Roshen. Эта компания не подпадает под санкции, но еще интереснее, почему сама Украина еще не применила санкции к россиянам, к государственным компаниям, к предпринимателям и их бизнесу. Россиянин Александр Бабаков владеет 7 Облэнерго в Украине – это значит, что людям из семи областей, по приказу из России, могут выключить свет,

– отметила Сыроид.

Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.