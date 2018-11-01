Українцям можуть вимкнути світло за наказом з Росії: Сироїд прокоментувала санкції

Цей санкційний список має декілька завдань і одне з них – це певною мірою легалізувати тих людей, в яких зацікавлена Росія.

Про це сказала заступниця голови Верховної Ради України Оксана Сироїд.

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За її словами, Росія хоче показати, що ті люди, які є списку, нібито не мають зв'язки з Кремлем. Це наприклад міністри колишнього уряду або Семочко, який також є у цьому списку. Це викликає щонайменше подив.

З іншого боку, ті люди, які включені до цього списку, є під забороною в'їзду до РФ і це природно. Люди, які справді переймаються безпекою України, вони для себе санкціонували Росію вже давно,

– сказала Сироїд.

"Кожен давно для себе прийняв рішення, але мене бентежить те, що частина людей, які там є, літають до Білорусії, беруть учать в тристоронній контактній групі. Як це пояснюється – мені дивно це розуміти", – наголосила заступниця голови Верховної Ради

З іншого боку, я не побачила серед підприємств Roshen. Ця компанія не підпадає під санкції, але ще цікавіше, чому сама Україна ще не застосувала санкції до росіян, до державних компаній, до підприємців та їхнього бізнесу. Росіянин Олександр Бабаков володіє 7 Обленерго в Україні – це означає, що людям з семи областей, за наказом з Росії, можуть виключити світло,

– зазначила Сироїд.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.