"Росія дуже довго стримувалась": у МЗС РФ пояснили введення санкцій проти України

Речниця російського МЗС Марія Захарова пояснила введення РФ санкцій проти України. Так, вона зазначила, що це – крок у відповідь Києву.

Відповідну заяву Захарова зробила під час брифінгу, інформує ТАСС.

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Йдеться не про наші ініціативні санкційні кроки, а лише про відповідні дії. Росія дуже довго стримувалася від прийняття подібних заходів, але нинішній київський режим зайшов надто далеко, щоб не відповідати на ті недружні кроки, які ми бачили,

– пояснила Захарова.

Вона також наголосила, що Захід має поставитися із розумінням до таких дій Росії стосовно України.

"Люди, які сповідують глобальну санкційну ідеологію, повинні до цього ставитися з розумінням", – зіронізувала речниця МЗС РФ.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.