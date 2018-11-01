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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Росія дуже довго стримувалась": у МЗС РФ пояснили введення санкцій проти України

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      Захарова пояснила введення Росією санкцій проти України
      Захарова пояснила введення Росією санкцій проти України / Фото з вільних джерел

      Речниця російського МЗС Марія Захарова пояснила введення РФ санкцій проти України. Так, вона зазначила, що це – крок у відповідь Києву.

      Відповідну заяву Захарова зробила під час брифінгу, інформує ТАСС.

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      Йдеться не про наші ініціативні санкційні кроки, а лише про відповідні дії. Росія дуже довго стримувалася від прийняття подібних заходів, але нинішній київський режим зайшов надто далеко, щоб не відповідати на ті недружні кроки, які ми бачили,
      – пояснила Захарова.

      Вона також наголосила, що Захід має поставитися із розумінням до таких дій Росії стосовно України.

      "Люди, які сповідують глобальну санкційну ідеологію, повинні до цього ставитися з розумінням", – зіронізувала речниця МЗС РФ.

      Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

       
      Росія ввела санкції проти України: хроніка подій
      Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Росії проти України Санкції Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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