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Необычный выпускной: церемонию в США провели на автотреке – безумные фото и видео

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Выпускной в автотреке
Выпускной в автотреке / lvsportsbiz

В Лас-Вегасе, что в США, креативно подошли к организации выпускного. Церемонию устроили на автотреке, но с соблюдением всех необходимых правил безопасности из-за пандемии COVID-19.

Студенты получили свои дипломы, когда проезжали на финише. Об этом написали в издании Las Vegas Review-Journal.

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Необычное празднование

Ученикам предложили приехать на своих авто на местный трек, где проводят гонки. Там их встречали учителя и директор школы. Вместо традиционного выхода на сцену за дипломом под аплодисменты одноклассников, ученики на своих авто проезжали по треку под звуки клаксонов других участников праздника.

В некоторых школах отменили выпускной или провели его онлайн. Мы немного переживали из-за этого. А это решение – невероятно крутое! Это действительно классно, что в нашей школе приложили усилия и устроили нам такой праздник,
– рассказал выпускник Лютеранской школы.

Директор школы Стив Баук отметил, что они изначально планировали традиционное празднование в местной церкви. Но несмотря на здоровье и самочувствие студентов, преподавателей и семей, толпа в 3 тысячи человек в одном помещение была невозможной.

Смотрите фото с празднования выпускного в Лас-Вегасе / Фото Lvsportsbiz

 

Смотрите видео с выпускного в США: 

Автор: Алина Олиховская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США
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