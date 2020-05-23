Необычный выпускной: церемонию в США провели на автотреке – безумные фото и видео
В Лас-Вегасе, что в США, креативно подошли к организации выпускного. Церемонию устроили на автотреке, но с соблюдением всех необходимых правил безопасности из-за пандемии COVID-19.
Студенты получили свои дипломы, когда проезжали на финише. Об этом написали в издании Las Vegas Review-Journal.
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Необычное празднование
Ученикам предложили приехать на своих авто на местный трек, где проводят гонки. Там их встречали учителя и директор школы. Вместо традиционного выхода на сцену за дипломом под аплодисменты одноклассников, ученики на своих авто проезжали по треку под звуки клаксонов других участников праздника.
В некоторых школах отменили выпускной или провели его онлайн. Мы немного переживали из-за этого. А это решение – невероятно крутое! Это действительно классно, что в нашей школе приложили усилия и устроили нам такой праздник,
– рассказал выпускник Лютеранской школы.
Директор школы Стив Баук отметил, что они изначально планировали традиционное празднование в местной церкви. Но несмотря на здоровье и самочувствие студентов, преподавателей и семей, толпа в 3 тысячи человек в одном помещение была невозможной.
Смотрите фото с празднования выпускного в Лас-Вегасе / Фото Lvsportsbiz
Смотрите видео с выпускного в США: