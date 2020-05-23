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Незвичайний випускний: церемонію у США провели на автотреку – шалені фото та відео

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Випускний на автотреку
Випускний на автотреку / lvsportsbiz

В Лас-Вегасі, що у США, креативно підійшли до організації випускного. Церемонію влаштували на автотреку, але з дотриманням всіх необхідних правил безпеки через пандемію COVID-19.

Студенти отримали свої дипломи, коли проїжджали на фініші. Про це написали у виданні Las Vegas Review-Journal.

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Незвичайне святкування

Учням запропонували приїхати на своїх авто до місцевого треку, де проводять перегони. Там їх зустрічали вчителі й директор школи. Замість традиційного виходу на сцену за дипломом під оплески однокласників, учні на своїх авто проїжджалися по треку під звуки клаксонів інших учасників свята.

В деяких школах скасували випускний або провели його онлайн. Ми трохи переживали через це. А це рішення – неймовірне круте! Це дійсно класно, що в нашій школі доклали зусиль і влаштували нам таке свято,
– розповів випускник Лютеранської школи.

Директор школи Стів Баук зазначив, що вони спочатку планували традиційне святкування у місцевій церкві. Але зважаючи на здоров'я та самопочуття студентів, викладачів та сімей, натовп у 3 тисячі людей в одному приміщення був неможливим.

Дивіться фото із святкування випускного в Лас-Вегасі / Фото Lvsportsbiz

 

Дивіться відео із випускного у США:

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США
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