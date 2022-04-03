Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Поездами уже удалось вывести 122 тысячи человек.

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В то же время он подчеркнул, что это количество указано без учета жителей Мариуполя.

Мы проводим с людьми работу: уезжайте заранее. Кто-то не хочет, кого-то обойдет эта ситуация,

– рассказал Кириленко.

Чиновник отметил, что в первые дни войны люди даже не хотели эвакуироваться из Мариуполя. Это при том, что тогда произошел прорыв русской армии с юга. Двумя поездами 24 и 25 февраля выехали только 800 человек.

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