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      Неопределенное будущее "Северного потока-2", или Россия зависит от Украины

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      Россия еще долго будет зависеть от украинского транзита
      Россия еще долго будет зависеть от украинского транзита / РосСМИ

      Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что компания-оператор "Северного потока-2" собирается завершить его строительство к концу 2020-началу 2021 года.

      При цьому Зеле – його компанія є європейським партнером кремлівського проєкту – зазначив, що точних термінів завершення будівництва він не знає.

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      І сказав правду: зараз ніхто не знає, коли буде завершено будівництво "Північного потоку-2" і чи буде воно завершено взагалі. Судно-трубоукладач "Академік Черський", яке повинно було завершити будівництво газопроводу після запровадження американських санкцій проти західних компаній-учасниць путінської авантюри, не допливло до місця своєї можливої ​​роботи. Судно взяло курс у зворотному до мети напрямку – до порту Находка, де воно і знаходилося до відплиття до Балтійського моря. При цьому ми навіть не знаємо до кінця, чи дійсно судно "Академік Черський" може бути задіяно для будівництва трубопроводу або ж це черговий блеф Кремля.

      Ситуація для "Північного потоку-2" ускладнюється ще й тим, що у ситуації різкого падіння попиту на енергоносії виникає питання доцільності існування альтернативного маршруту доставки газу до Європи. І зменшує інтерес до продовження будівництва у західних лобістів кремлівських інтересів.

      А це означає, що Росія ще довго буде перебувати у безпосередній залежності від транзиту по українській газотранспортній системі. З одного боку, з цього випливає, що Кремль не може дозволити собі велику війну на українській території з побоювань знищити газопровід і можливості для прибутку "Газпрому". З іншого – те, що Москва буде прагнути дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, привести до влади в нашій країні слухняний уряд, який буде підпорядковуватися вимогам Кремля, а значить – інтересам "Газпрому".

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      Кожен день затримки із запуском "Північного потоку-2" буде посилювати прагнення Кремля до цієї дестабілізації, збільшувати тиск на недосвідченого українського президента Володимира Зеленського та його оточення. Українцям варто готуватися до нової серйозної конфронтації з Кремлем, його розвідниками, дипломатами, диверсантами, пропагандистами і менеджерами "Газпрому". Хоча, якщо серйозно все це одні і ті ж люди.

      Джерело: Еспресо

      Автор: Виталий Портников
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Газпром Санкции Публикации Украина – Россия Европа Газ Северный поток-2 Рынок газа
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