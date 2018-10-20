Неожиданная отставка премьера Армении: что задумал политик

Во вторник, 16 октября, премьер-министр Никол Пашинян, избранный благодаря Бархатной революции, подал в отставку. И сделал это не случайно.

"После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра. Если на выборах в декабре вы выберете нашу политическую силу, я переизберусь на посту премьера", – сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Читайте также: Что изменилось в Армении после Бархатной революции

Теперь по процедуре Национальное собрание Армении, то есть парламент должен выдвинуть новых кандидатов на пост премьера.

Никол Пашинян это предсказал, а потому подписал со своим оппонентом, руководителем крупнейшей фракции Гагиком Царукяном меморандум, чтобы не выдвигали своего кандидата. Если в течение двух недель нового премьер-министра не выберут, то на декабрь назначат внеочередные парламентские выборы.

Сейчас Пашинян и стремится к этому. В действующем созыве его фракция " Елк " имеет лишь девять мандатов, когда общее количество депутатов – 105.

Пашинян хочет видеть большинство своего представительства, своих политических сил, сторонников в парламенте,

– пояснил политолог Сергей Таран.

Ради этого даже срочно в день его отставки изменили избирательное законодательство. Если раньше депутатов в Национальное собрание выбирали по двухуровневой пропорциональной системе. То есть часть депутатов проходила по партийным спискам, а часть на территориальных округах. Сменили на обычную пропорциональную систему без региональных округов.

В оппозиции считают, что политические силы не готовы проводить выборы по новой избирательной системе. Ведь необходимо минимум полгода на подготовку.

Однако Пашинян спешит, чтобы не потерять доверие населения. И если на парламентских выборах его партия "Елк" получит большинство, то он снова станет премьер-министром Армении. Однако эксперты отмечают, переизбрание Пашиняна не изменит геополитического направления Армении, которое сейчас полностью направлено в сторону Российской Федерации.