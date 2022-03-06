Виталий Ким отреагировал на награду достаточно оперативно – записал видео в телеграме.

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Неожиданно, большое спасибо Владимиру Александровичу за доверие. Очень ответственно. Теперь нужно вести себя в соответствии с наградой. Это большая ответственность, но мы ее оправдаем, всем наваляем,

– отметил Виталий Ким.

Напомним, кроме Виталия Кима, орден "За мужество" получат Игорь Терехов (Харьков), Александр Сенкевич (Николаев), Владислав Атрошенко (Чернигов), Александр Лысенко (Сумы), Игорь Колыхаев (Херсон), Иван Федоров (Мелитополь), Владимир Коваленко (Новая Каховка).

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