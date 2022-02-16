Новый формат является частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины. Так, в арсенале уже есть Люблинский треугольник (Украина – Польша – Литва) и Ассоциированное трио (Украина – Молдова – Грузия). Чего ожидать от создания этого альянса, действительно ли он поможет Украине укрепить безопасность и как на это отреагирует Россия – разбирался сайт 24 канала.

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Для чего нужен этот союз

В МИД рассказали, что новый альянс будет основываться не на локальной географии, а на общих принципах Украины, Польши и Британии, стремлении укреплять безопасность и развивать торговлю, и готовности к конкретным действиям.

Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, объединяя дружественные и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились: Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой,

– отметил глава МИД.

Новый альянс Британии, Польши и Украины / Карта из твитера Council on Geostrategy

Николай Мельник из аналитической группы "Левиафан" отметил, что пока рано говорить о создании альянса Украина – Польша – Великобритания. Сейчас это не более как мечта определенных украинских политиков и медийная раскрутка со стороны Украины для того, чтобы показать, что мы не одни в противостоянии с Россией.

По состоянию на сегодня не было сделано никаких шагов на дипломатическом уровне со стороны трех стран для того, чтобы зафиксировать создание такого альянса. Действительно, мы можем говорить о том, что этот альянс несет в себе лишь репутационную составляющую,

– добавил Мельник.

Григорий Маленко, депутат Киевсовета и председатель фракции "Голос", наоборот убежден, что альянс будет действенным. Ведь Британия уже помогает восстановить нам потерянный в 2014 году флот – возвести две современные базы ВМС в Очакове и Бердянске. Лондон ежедневно применяет все дипломатические способы сдерживания России.

Если говорить о Польше – наше государство-сосед уже выучило исторические уроки, что когда падает Украина, следом ее соседи разрывают Польшу. Поэтому Варшава и премьер Матеуш Моравецкий уже много месяцев подряд выступают общим фронтом с Украиной, по противодействию "Северному потоку-2" и другим гибридным подножкам России на территории ЕС,

– уточнил Маленко.

В Польше понимают, что после Украины очередь может дойти до них / Фото Getty Images

Николай Волкивский, президент "Первого международного фонда развития Украины", и Артем Олейник, президент "МАСПН" Украина, рассказали, что с началом российско-украинской войны опасность чувствовали близкие союзники и соседи – их желание поддержать Киев более решительными шагами вылилось в инициативу, которую теперь называем Люблинским треугольником. Характерным признаком этого и последующих объединений было оказание помощи стране, не принадлежавшей к крупным геополитическим блокам.

Наш стратегический партнер – Варшава – является частью большинства всех инициатив, которые нацелены на достижение членства между блоками и Украиной. Последние экономические успехи государства говорят сами за себя: Польша переориентирует свою политику на Восточное Партнерство, и открыто лоббирует и стремится протолкнуть кандидатов в ЕС. Действенность восточноевропейской политики и присоединение к составу минимум Киева, а максимум – ассоциированного трио, поставит Варшаву на один уровень с Берлином и Парижем,

– уверены аналитики.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном / Фото Офиса президента

Волковский и Олейник добавили, что Украина не может позволить себе упустить этот критический момент. Киев не может быть периферийным в новейшей архитектуре безопасности – он тоже может стать руководящим и ключевым. Даже взяв к рассмотрению возможность инициирования Средиземноморско-Черноморской лиги для достижения членства, куда будут принадлежать, кроме Тбилиси и Кишинева, Скопье, Сараево, Тирана, Подгорица и, возможно, Приштина.

Оценка перспектив присоединения нескольких балканских государств к ЕС к 2025 году дает нам время вполне успешно реализовать еще более широкую кооперацию с целью достижения нашей цели. Так или иначе, Украина не может рассматриваться как очередной рядовой кандидат на членство, а наша работа в этом направлении может только усилить международный статус.

Игорь Заречный, политический аналитик, пояснил, что для Украины создание этого альянса даст возможность открыть новую дипломатическую площадку для обсуждения и разрешения ситуации на Донбассе. Также образование усилит поддержку Украины на дипломатической арене.

По моему мнению, этот альянс может полноценно заработать в 2022 году. Все будет зависеть от работы дипломатов, сотрудничества между главами государств, которые могут потенциально войти в это объединение. Также не нужно исключать реакцию на этот альянс со стороны России и возможных ее действий для разрушения этого объединения,

– прокомментировал Заречный.

Впрочем, эксперт добавил, что ошибочно считать, что альянс между Украиной, Польшей и Великобританией стопроцентно принесет мир на Донбассе. Россия в любом случае будет настаивать на выполнении минских соглашений со стороны Украины.

Создание альянса приведет к тому, что Украина сможет повысить ставки в контексте решения ситуации на Донбассе. Мы будем демонстрировать мировому сообществу то, что готовы применять любые дипломатические меры, межгосударственные объединения для деоккупации Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как отреагирует Россия

Игорь Заречный подчеркнул, что для России такой альянс будет означать дипломатический удар, поскольку они рассчитывают на то, что именно Германия и Франция смогут повлиять на Украину в контексте выполнения Минских соглашений. Кремль не видит в этом процессе привлечения других стран и будет это показывать как то, что Украина не хочет мира на Донбассе.

Их пропаганда так это подавать. Реакция на этот альянс, вероятно, будет негативной и Россия будет продолжать обострять ситуацию в контексте российско-украинской войны (стягивание войск на границы с Украиной, запугивание относительно прекращения прокачки газа через Украину, использование Беларуси в эскалации конфликта),

– резюмировал эксперт.

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, заявил, что Россия рассматривает Балто-Черноморскую ось и другие региональные объединения по периметру своих западных границ как форму "санитарного кордона", который призван отделять Россию от Европы. По мнению Кремля, это противоречит их предложениям о "неделимости европейской безопасности".

Россия будет требовать немедленного выполнения Минских соглашений / Коллаж сайта 24 канала

Николай Мельник убежден, что в случае создания альянса, Россия отреагирует на это весьма агрессивно, ведь поймет, что воевать теперь надо не только с Украиной, но и с Великобританией, которая является членом НАТО и мощной державой в военном плане.

Поэтому Россия попытается поднять ставки и ставкой станет реализация Минских соглашений. Ведь в таком случае Украина получит такое количество внутренних проблем, что на какие-то внешнеполитические серьезные шаги может не хватить ни времени, ни ресурса,

– уверен Мельник.

Григорий Маленко также заявил, что для России сближение Украины с таким мощным игроком как Великобритания – это большая неприятность. Мы уже видим реакцию, например, Марии Захаровой из российского МИДа, которая вышла на брифинг и предложила Украине отправить обратно вооружение, которое передала нам Британия.

В России раздражены отношениями Украины и Великобритании / Фото Getty Images

Москва очень мечтала, что у Украины не будет защитников, надежных партнеров, что за нее никто не впишется, и поэтому заявление Джонсона и Лиз Трасс о создании такого союза между тремя странами стало большой неожиданностью. У россиян нет сил таскаться с британцами, да и британцы не забыли происки и смерть своих граждан в Солсбери,

– напомнил Маленко.

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