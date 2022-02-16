Новый формат является частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины. Так, в арсенале уже есть Люблинский треугольник (Украина – Польша – Литва) и Ассоциированное трио (Украина – Молдова – Грузия). Чего ожидать от создания этого альянса, действительно ли он поможет Украине укрепить безопасность и как на это отреагирует Россия – разбирался сайт 24 канала.
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Для чего нужен этот союз
В МИД рассказали, что новый альянс будет основываться не на локальной географии, а на общих принципах Украины, Польши и Британии, стремлении укреплять безопасность и развивать торговлю, и готовности к конкретным действиям.
Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, объединяя дружественные и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились: Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой,
– отметил глава МИД.
Новый альянс Британии, Польши и Украины / Карта из твитера Council on Geostrategy
Николай Мельник из аналитической группы "Левиафан" отметил, что пока рано говорить о создании альянса Украина – Польша – Великобритания. Сейчас это не более как мечта определенных украинских политиков и медийная раскрутка со стороны Украины для того, чтобы показать, что мы не одни в противостоянии с Россией.
По состоянию на сегодня не было сделано никаких шагов на дипломатическом уровне со стороны трех стран для того, чтобы зафиксировать создание такого альянса. Действительно, мы можем говорить о том, что этот альянс несет в себе лишь репутационную составляющую,
– добавил Мельник.
Григорий Маленко, депутат Киевсовета и председатель фракции "Голос", наоборот убежден, что альянс будет действенным. Ведь Британия уже помогает восстановить нам потерянный в 2014 году флот – возвести две современные базы ВМС в Очакове и Бердянске. Лондон ежедневно применяет все дипломатические способы сдерживания России.
Если говорить о Польше – наше государство-сосед уже выучило исторические уроки, что когда падает Украина, следом ее соседи разрывают Польшу. Поэтому Варшава и премьер Матеуш Моравецкий уже много месяцев подряд выступают общим фронтом с Украиной, по противодействию "Северному потоку-2" и другим гибридным подножкам России на территории ЕС,
– уточнил Маленко.
В Польше понимают, что после Украины очередь может дойти до них / Фото Getty Images
Николай Волкивский, президент "Первого международного фонда развития Украины", и Артем Олейник, президент "МАСПН" Украина, рассказали, что с началом российско-украинской войны опасность чувствовали близкие союзники и соседи – их желание поддержать Киев более решительными шагами вылилось в инициативу, которую теперь называем Люблинским треугольником. Характерным признаком этого и последующих объединений было оказание помощи стране, не принадлежавшей к крупным геополитическим блокам.
Наш стратегический партнер – Варшава – является частью большинства всех инициатив, которые нацелены на достижение членства между блоками и Украиной. Последние экономические успехи государства говорят сами за себя: Польша переориентирует свою политику на Восточное Партнерство, и открыто лоббирует и стремится протолкнуть кандидатов в ЕС. Действенность восточноевропейской политики и присоединение к составу минимум Киева, а максимум – ассоциированного трио, поставит Варшаву на один уровень с Берлином и Парижем,
– уверены аналитики.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном / Фото Офиса президента
Волковский и Олейник добавили, что Украина не может позволить себе упустить этот критический момент. Киев не может быть периферийным в новейшей архитектуре безопасности – он тоже может стать руководящим и ключевым. Даже взяв к рассмотрению возможность инициирования Средиземноморско-Черноморской лиги для достижения членства, куда будут принадлежать, кроме Тбилиси и Кишинева, Скопье, Сараево, Тирана, Подгорица и, возможно, Приштина.
Игорь Заречный, политический аналитик, пояснил, что для Украины создание этого альянса даст возможность открыть новую дипломатическую площадку для обсуждения и разрешения ситуации на Донбассе. Также образование усилит поддержку Украины на дипломатической арене.
По моему мнению, этот альянс может полноценно заработать в 2022 году. Все будет зависеть от работы дипломатов, сотрудничества между главами государств, которые могут потенциально войти в это объединение. Также не нужно исключать реакцию на этот альянс со стороны России и возможных ее действий для разрушения этого объединения,
– прокомментировал Заречный.
Впрочем, эксперт добавил, что ошибочно считать, что альянс между Украиной, Польшей и Великобританией стопроцентно принесет мир на Донбассе. Россия в любом случае будет настаивать на выполнении минских соглашений со стороны Украины.
Как отреагирует Россия
Игорь Заречный подчеркнул, что для России такой альянс будет означать дипломатический удар, поскольку они рассчитывают на то, что именно Германия и Франция смогут повлиять на Украину в контексте выполнения Минских соглашений. Кремль не видит в этом процессе привлечения других стран и будет это показывать как то, что Украина не хочет мира на Донбассе.
Их пропаганда так это подавать. Реакция на этот альянс, вероятно, будет негативной и Россия будет продолжать обострять ситуацию в контексте российско-украинской войны (стягивание войск на границы с Украиной, запугивание относительно прекращения прокачки газа через Украину, использование Беларуси в эскалации конфликта),
– резюмировал эксперт.
Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, заявил, что Россия рассматривает Балто-Черноморскую ось и другие региональные объединения по периметру своих западных границ как форму "санитарного кордона", который призван отделять Россию от Европы. По мнению Кремля, это противоречит их предложениям о "неделимости европейской безопасности".
Россия будет требовать немедленного выполнения Минских соглашений / Коллаж сайта 24 канала
Николай Мельник убежден, что в случае создания альянса, Россия отреагирует на это весьма агрессивно, ведь поймет, что воевать теперь надо не только с Украиной, но и с Великобританией, которая является членом НАТО и мощной державой в военном плане.
Поэтому Россия попытается поднять ставки и ставкой станет реализация Минских соглашений. Ведь в таком случае Украина получит такое количество внутренних проблем, что на какие-то внешнеполитические серьезные шаги может не хватить ни времени, ни ресурса,
– уверен Мельник.
Григорий Маленко также заявил, что для России сближение Украины с таким мощным игроком как Великобритания – это большая неприятность. Мы уже видим реакцию, например, Марии Захаровой из российского МИДа, которая вышла на брифинг и предложила Украине отправить обратно вооружение, которое передала нам Британия.
В России раздражены отношениями Украины и Великобритании / Фото Getty Images
Москва очень мечтала, что у Украины не будет защитников, надежных партнеров, что за нее никто не впишется, и поэтому заявление Джонсона и Лиз Трасс о создании такого союза между тремя странами стало большой неожиданностью. У россиян нет сил таскаться с британцами, да и британцы не забыли происки и смерть своих граждан в Солсбери,
– напомнил Маленко.
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