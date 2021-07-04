Травмы из-за удара стихии получили более 50 человек. О судьбе 24 – ничего не известно, среди пропавших без вести – 3 детей.

Между тем Аномальная жара и масштабный лесной пожар в Канаде: около 130 жертв

Наводнение подтопило около 800 домов

В целом высокая вода подтопила 800 домов и более 500 нежилых зданий. Снесло и разбило наводнением и оползнями 19 мостов.

Бедствии в Непале возникло из-за проливных дождей. В стране мобилизовали более 5 тысяч военных на борьбу с последствиями наводнений.

В Японии произошел крупный сдвиг в городе Атами

Отметим, что похожая трагедия произошла и в Японии. Там из-за ливней случился масштабный сдвиг в городе Атами. Погибли по меньшей мере 2 человека, 20 – пропали без вести. Стихия разрушила десятки домов. На месте происшествия работают 200 спасателей и военных. Работу им осложняют непрекращающиеся дожди.