Теплее всего, несмотря на дожди, будет именно в восточных областях – +19...+21 градус.
Важно Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колени в болоте: они деморализованы и истощены
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко заявила, что в течение вторника температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +6...+11 градусов.
Какова ситуация в городах
- В Запорожской, Сумской областях и Днепре с районами +9...+14 градусов.
- В Харьковской, Донецкой, Луганской областях +15...+22 градуса.
Ветер будет с северо-запада, небольшой или умеренный. Порывистый – в восточных областях. Дожди пройдут преимущественно в восточной части Украины, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях и в Крыму. В то же время в Карпатах следует ждать мокрый снег. На остальной территории – без существенных осадков.
Прогноз погоды в городах Украины 19 апреля
Ужгород – +9...+11
Львов – 9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +7...+9
Винница – +7...+9
Одесса – +12...+14
Николаев – +10...+12
Херсон – +11...+13
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +9...+11
Полтава – +9...+11
Днепр – +11...+13
Запорожье – +13...+15
Донецк – +17...+19
Луганск – +19...+21
Харьков – +17...+19
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на 19 апреля / Карта Укргидрометцентра