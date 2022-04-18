Теплее всего, несмотря на дожди, будет именно в восточных областях – +19...+21 градус.

Важно Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колени в болоте: они деморализованы и истощены

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко заявила, что в течение вторника температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +6...+11 градусов.

Какова ситуация в городах

В Запорожской, Сумской областях и Днепре с районами +9...+14 градусов.

В Харьковской, Донецкой, Луганской областях +15...+22 градуса.

Ветер будет с северо-запада, небольшой или умеренный. Порывистый – в восточных областях. Дожди пройдут преимущественно в восточной части Украины, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях и в Крыму. В то же время в Карпатах следует ждать мокрый снег. На остальной территории – без существенных осадков.

Прогноз погоды в городах Украины 19 апреля

Ужгород – +9...+11

Львов – 9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – +7...+9

Одесса – +12...+14

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +9...+11

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +17...+19

Луганск – +19...+21

Харьков – +17...+19

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 19 апреля / Карта Укргидрометцентра