Найтепліше, попри дощі, буде саме у східних областях – +19...+21 градус.

Важливо Через рясні дощі окупанти сидять по коліна в болоті: вони деморалізовані та виснажені

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що впродовж вівторка температура повітря в більшості областей України коливатиметься в межах +6...+11 градусів.

Яка ситуація у містах

На Запоріжжі, Сумщині, в Дніпрі з районами +9...+14 градусів.

У Харківській, Донецькій, Луганській областях +15...+22 градуси.

Вітер буде з північного заходу, невеликий або помірний. Рвучкий – у східних областях. Дощі пройдуть переважно у східній частині України, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, в Криму. Натомість у Карпатах слід чекати мокрого снігу. На решті території – без істотних опадів.

Прогноз погоди у містах України 19 квітня

Ужгород – +9...+11

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +7...+9

Рівне – +7...+9

Житомир – +7...+9

Вінниця – +7...+9

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +9...+11

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +19...+21

Харків – +17...+19

Київ – +7...+9



Прогноз погоди на 19 квітня / Карта Укргідрометцентру