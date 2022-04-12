Як зазнав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, через погодні умови техніка ворога не може нормально пересуватись, а літаки в повітря не піднімаються.

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Лукашук наголосив, що це дає нашим захисникам можливість ще краще підготуватися до можливої ескалації конфлікту і другого етапу війни, початок якого, за даними з різних джерел, очікується найближчим часом.

Чи буде важко? Так, буде. Але ми ж знаємо, що на росіян в будь-якому випадку чекає поразка. Вони розуміють, що шанси повернутися з України живими в них невисокі. В кращому випадку – можуть здатися в полон або стати "трьохсотими",

– сказав голова Дніпропетровської облради.

Він підкреслив, що Україна не розпочинала цю війну, але Україна її закінчить своєю перемогою.

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