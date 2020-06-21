Буковина и Закарпатье продолжают страдать от непогоды: фото и видео затоплений
Непогода не отступает из Буковины и Закарпатья. Из-за ночного ливня утром 21 июня река Дерелуй вышла из берегов и затопила село Великий Кучуров вблизи Черновцов. А улицы сел Домашин и Верхнее Водяное на Закарпатье из-за дождей превратились в сплошной поток.
На Буковине река Дерелуй вышла из берегов
В Черновицкой области в результате сильного ночного ливня 21 июня затопило часть села Великий Кучуров, расположенного вблизи областного центра, сообщила в фейсбуке журналистка Галина Еремица.
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Большая вода в Великом Кучурове. Река Дерелуй вышла из берегов. Вода пошла по огородам людей,
– написала Еремица.
Из-за дождей затопило земельные участки местных жителей, несколько улиц, а также территорию в центре села неподалеку от местного ресторана.
Великий Кучуров на Буковине затопило / Фото Галины Еремицы и Богдана Билатчука
Ситуация вблизи реки Дерелуй: смотрите видео
Затопленные улицы и в селах Закарпатья
Ливень превратил улицу села Домашин, что на Великоберезнянщине, пишет "Закарпатье онлайн".
На видео заметно, что по сельской улице течет бурный поток грязной воды.
Потоки на улицах села Домашин: смотрите видео
Ранее в результате непогоды пострадали жители села Верхнее Водяное в Раховском районе, сообщает "М-студио".
Вследствие кратковременных ливней местная река вышла из берегов и затопила половину села. Дома местных жителей сильно пострадали – кое-где вода доходила до пояса.
Затопленное село Верхнее Водяное: смотрите видео