Буковина и Закарпатье продолжают страдать от непогоды: фото и видео / Фейсбук Галины Еремицы

Непогода не отступает из Буковины и Закарпатья. Из-за ночного ливня утром 21 июня река Дерелуй вышла из берегов и затопила село Великий Кучуров вблизи Черновцов. А улицы сел Домашин и Верхнее Водяное на Закарпатье из-за дождей превратились в сплошной поток.