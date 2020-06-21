Буковина та Закарпаття продовжують страждати від негоди: фото та відео затоплень
Негода не відступає з Буковини та Закарпаття. Через нічну зливу вранці 21 червня річка Дерелуй вийшла з берегів і затопила село Великий Кучурів поблизу Чернівців. А вулиці сіл Домашин та Верхнє Водяне на Закарпатті через дощі перетворилися на суцільний потік.
На Буковині річка Дерелуй вийшла з берегів
У Чернівецькій області внаслідок сильної нічної зливи 21 червня затопило частину села Великий Кучурів, розташованого поблизу обласного центру, повідомила у фейсбуці журналістка Галина Єреміца.
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Велика вода у Великому Кучурові. Річка Дерелуй вийшла з берегів. Вода пішла людськими городами,
– написала Єреміца.
Через дощі затопило земельні ділянки місцевих жителів, кілька вулиць, а також територію в центрі села неподалік місцевого ресторану.
Великий Кучурір на Буковині затопило / Фото Галини Єреміцої та Богдана Білатчука
Ситуація поблизу річки Дерелуй: дивіться відео
Затоплені вулиці й у селах Закарпаття
Злива перетворила вулицю села Домашин, що на Великоберезнянщині, пише "Закарпаття онлайн".
З відео помітно, що сільською вулицею тече бурхливий потік брудної води.
Потоки на вулицях села Домашин: дивіться відео
Раніше внаслідок негоди постраждали жителі села Верхнє Водяне, що в Рахівському районі, повідомляє "М-студіо".
Внаслідок короткочасної зливи місцева річка вийшла з берегів та затопила половину села. Будинки місцевих жителів сильно постраждали – подекуди вода доходила до пояса.
Затоплене село Верхнє Водяне: дивіться відео