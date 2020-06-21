Негода не відступає з Буковини та Закарпаття. Через нічну зливу вранці 21 червня річка Дерелуй вийшла з берегів і затопила село Великий Кучурів поблизу Чернівців. А вулиці сіл Домашин та Верхнє Водяне на Закарпатті через дощі перетворилися на суцільний потік.

На Буковині річка Дерелуй вийшла з берегів

У Чернівецькій області внаслідок сильної нічної зливи 21 червня затопило частину села Великий Кучурів, розташованого поблизу обласного центру, повідомила у фейсбуці журналістка Галина Єреміца.

Читайте також Села на Буковині та Прикарпатті через негоду опинилися під водою: є жертва – фото, відео

Велика вода у Великому Кучурові. Річка Дерелуй вийшла з берегів. Вода пішла людськими городами,

– написала Єреміца.

Через дощі затопило земельні ділянки місцевих жителів, кілька вулиць, а також територію в центрі села неподалік місцевого ресторану.

Великий Кучурір на Буковині затопило / Фото Галини Єреміцої та Богдана Білатчука

Ситуація поблизу річки Дерелуй: дивіться відео

Затоплені вулиці й у селах Закарпаття

Злива перетворила вулицю села Домашин, що на Великоберезнянщині, пише "Закарпаття онлайн".

З відео помітно, що сільською вулицею тече бурхливий потік брудної води.

Потоки на вулицях села Домашин: дивіться відео

Раніше внаслідок негоди постраждали жителі села Верхнє Водяне, що в Рахівському районі, повідомляє "М-студіо".

Внаслідок короткочасної зливи місцева річка вийшла з берегів та затопила половину села. Будинки місцевих жителів сильно постраждали – подекуди вода доходила до пояса.

Затоплене село Верхнє Водяне: дивіться відео

Важливо! Погода в Україні 21 червня буде теплою. Повітря прогріється до +30 градусів. Попри це, дощі з грозами вируватимуть майже на всій території нашої країни.