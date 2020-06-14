Сильні зливи спричинили катаклізми в Україні. У селі Розтоки Путильського району Буковини вода сягала понад пів метра. Постраждали десятки будинків, загинув 17-річний хлопець. А в селі Новошин Долинського району Івано-Франківської області внаслідок злив затопило майже всі будинки.

Критична ситуація на Путильщині

Буковину накрила негода, дуже постраждав Путильський район, повідомили у телеграмі "Суспільного".

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Води по пояс. Село Розтоки Путильського району затопило через сильну зливу. Дощ триває,

– йдеться у повідомленні.

Про критичну ситуацію у селі розповів місцевий житель Герман Безкурний. За його словами, підтопило щонайменше пів сотні будинків. На частині вулиць вода сягала понад пів метра.

Є жертва страшної негоди

На Путильщині великі потоки води забрали двох людей, пише "Чернівецький промінь" з посиланням на поліцію.

Загинув 17-річний хлопець. Ймовірно, смерть настала у результаті утоплення.

Надійшло повідомлення від жителя села Киселиця Путильського району про те, що о 9:30 на пасовищі власного господарства виявив тіло хлопця,

– мовиться у повідомленні.

На місці працюють слідчі.

Негода на Буковині: коротко

12 червня через тривалу зливу був ризик прориву дамби у селі Банилів Вижницького району. Рятувальники попереджали місцевих жителів про можливу евакуацію.

Рятувальники попереджали місцевих жителів про можливу евакуацію. Однак до ранку 13 червня дамбу вдалося укріпити – загрозу прориву тимчасово усунули.

– загрозу прориву тимчасово усунули. Повінь зруйнувала дорогу між Вижницьким та Путильським районами.

між Вижницьким та Путильським районами. Внаслідок негоди знеструмленими залишилися 22 населені пункти на Буковині.

на Буковині. Рівень води у річці Прут на Буковині підвищився на півтора метра.

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Затоплене село на Прикарпатті

Село Новошин у Долинському районі Івано-Франківської області практично пішло під воду через сильну зливу. На фото та відео, опублікованих жителями села, від повені постраждали майже всі будинки, пише "Фіртка".

Ми живемо, під лісом, під горою Лисиця, у нас протікає невеликий струмок, який у зливи розливається. З гори вода дуже швидко прибуває і не поміщається в трубу,

– розповіла місцева жителька.

Негода на Прикарпатті: основне

Впродовж 13 червня на території Косівського, Долинського, Верховинського та Снятинського районів були сильні грози, дощ, місцями град.

У результаті піднявся рівень води в місцевих протоках.

в місцевих протоках. Постраждали будинки і земельні ділянки місцевих мешканців у 6 населених пунктах – їх підтопило.



На Прикарпатті внаслідок негоди затопило село / Фото Тані Рошик



Село Новошин майже повністю опинилося під водою / Фото Тані Рошик