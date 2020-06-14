Сильные ливни вызвали катаклизмы в Украине. В селе Розтоки Путильского района Буковины вода достигала более полуметра. Пострадали десятки домов, погиб 17-летний парень. А в селе Новошин Долинского района Ивано-Франковской области вследствие ливней затопило почти все дома.

Критическая ситуация на Путильщине

Буковину накрыла непогода, очень пострадал Путильский район, сообщили в телеграмме "Суспільного".

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Воды по пояс. Село Ростоки Путильского района затопило из-за сильного ливня. Дождь продолжается,

– говорится в сообщении.

О критической ситуации в селе рассказал местный житель Герман Безкурный. По его словам, подтопило по меньшей мере полсотни домов. На части улиц вода достигала более пол метра.

Есть жертва страшной непогоды

На Путильщине большие потоки воды унесли двоих человек, пишет "Чернівецький промінь" со ссылкой на полицию.

Погиб 17-летний парень. Вероятно, смерть наступила в результате утопления.

Поступило сообщение от жителя села Киселица Путильского района о том, что в 9:30 на пастбище собственного хозяйства обнаружил тело парня,

– говорится в сообщении.

На месте работают следователи.

Непогода на Буковине: коротко

12 июня из-за продолжительного ливня был риск прорыва дамбы в селе Банилов Вижницкого район а. Спасатели предупреждали местных жителей о возможной эвакуации.

а. Спасатели предупреждали местных жителей о возможной эвакуации. Однако к утру 13 июня дамбу удалось укрепить , угрозу прорыва временно отстранили.

, угрозу прорыва временно отстранили. Наводнение разрушило дорогу между Вижницким и Путильським районами.

между Вижницким и Путильським районами. В результате непогоды обесточенными остались 22 населенных пункта на Буковине.

на Буковине. Уровень воды в реке Прут на Буковине повысился на полтора метра.

Последствия непогоды на Буковине: смотрите видео

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Затоплено село на Прикарпатье

Село Новошин в Долинском районе Ивано-Франковской области практически ушло под воду из-за сильного ливня. На фото и видео, опубликованных жителями села, от наводнения пострадали почти все дома, пишет "Фіртка".

Мы живем, под лесом, под горой Лиса, у нас протекает небольшой ручей, который в дожди разливается. С горы вода очень быстро прибывает и не помещается в трубу,

– рассказала местная жительница.

Непогода на Прикарпатье: основное

В течение 13 июня на территории Косовского, Долинского, Верховинского и Снятинского районов были сильные грозы, дождь, местами град.

В результате поднялся уровень воды в местных протоках.

в местных протоках. Пострадали дома и земельные участки местных жителей в 6 населенных пунктах – их подтопило.



На Прикарпатье в результате непогоды затопило село / Фото Тани Рошик



Село Новошин почти полностью оказалось под водой / Фото Тани Рошик