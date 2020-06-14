Негода, яка вирувала в Україні протягом ночі з 13 на 14 червня наробила чимало лиха. Рятувальники зауважили, що майже 350 населених пунктів у дев'яти областях України залишилися без струму, а 2,5 кілометра автодоріг негода зруйнувала чи пошкодила.

Наслідки негоди в Україні

У ніч проти 14 червня негода повалила понад 30 дерев на території 7 областей та підтопила майже 50 житлових будинків. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Також негода частково пошкодила покриття автодоріг протяжністю приблизно 2,5 кілометра. Мовиться про автошляхи регіонального, територіального та місцевого значення.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС повалені дерева розпилено та прибрано, відкачано понад 450 кубічних метрів води,

– зауважили рятувальники.

Вони також повідомили про знеструмлення 348 населених пунктів у дев'яти областях.

Перелік областей, які частково залишилися без струму

Тернопільська область – 83;

Хмельницька область – 83;

Житомирська область – 42;

Запорізька область – 35;

Закарпатська область – 31;

Київська область – 31;

Чернівецька область – 22;

Кіровоградська область – 15;

Дніпропетровська область – 6.

Що відомо про негоду в Україні

11 червня у Тернопільській та Рівненській областях випав величезний град. Очевидці порівнюють його з курячим яйцем. А ось на Закарпатті потужна злива затопила вулиці та зруйнувала кілька мостів. Того ж дня Львів накрила моторошна гроза. Деякі вулиці міста затопила вода, автомобілі буквально пливли дорогами. Також буревій пошкодив 70 пам’яток на Личаківському цвинтарі.

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Надвечір 12 червня шалена негода пройшлася Дніпром. У результаті у місті повалило дерева та затопило вулиці. Не кращою була погода й у сусідньому Запоріжжі, де падав рекордний за розміром град.

13 червня на окупованій проросійськими бойовиками частині Донецької області вирував потужний вітер. У Макіївці місцеві жителі розповіли, що спостерігали смерч.

Цікаво! Погода в Україні в неділю, 14 червня, буде дощовою та прохолоднішою, ніж у попередні дні. Водночас грози зі шквальним вітром накриють майже всю територію України.