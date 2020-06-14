Последствия непогоды: сотни обесточенных населенных пунктов, километры поврежденных дорог
Непогода, которая бушевала в Украине в течение ночи с 13 на 14 июня наделала немало бед. Спасатели отметили, что почти 350 населенных пунктов в девяти областях Украины остались без тока, а 2,5 километра автодорог стихия разрушила или повредила.
Последствия непогоды в Украине
В ночь на 14 июня непогода повалила более 30 деревьев на территории 7 областей и подтопила почти 50 жилых домов. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.
Важно Непогода в Днепре разрушила отремонтированную за 102 миллиона гривен улицу: впечатляющее видео
Также непогода частично повредила покрытия автодорог протяженностью примерно 2,5 километра. Речь идет об автодорогах регионального, территориального и местного значения.
Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилили и убрали, откачано более 450 кубических метров воды,
- отметили спасатели.
Они также сообщили об обесточивании 348 населенных пунктов в девяти областях.
Перечень областей, которые частично остались без тока
- Тернопольская область – 83;
- Хмельницкая область – 83;
- Житомирская область – 42;
- Запорожская область – 35;
- Закарпатская область – 31;
- Киевская область – 31;
- Черновицкая область – 22;
- Кировоградская область – 15;
- Днепропетровская область – 6.
Что известно о непогоде в Украине
11 июня в Тернопольской и Ровенской областях выпал огромный град. Очевидцы сравнивают его с куриным яйцом. А вот на Закарпатье мощный ливень затопил улицы и разрушила несколько мостов. В тот же день Львов накрыла жуткая гроза. Некоторые улицы города затопила вода, автомобили буквально плыли по дорогам. Также ураган повредил 70 памятников на Лычаковском кладбище.
Актуально Внезапный и жуткий ливень сорвал прямое включение журналистки: видео
Вечером 12 июня безумная непогода прошлась по Днепру. В результате в городе повалило деревья и затопило улицы. Не лучше была погода и в соседнем Запорожье, где падал рекордный по размеру град.
13 июня на оккупированной пророссийскими боевиками части Донецкой области бушевал сильный ветер. В Макеевке местные жители рассказали, что наблюдали смерч.