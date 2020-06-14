Непогода, которая бушевала в Украине в течение ночи с 13 на 14 июня наделала немало бед. Спасатели отметили, что почти 350 населенных пунктов в девяти областях Украины остались без тока, а 2,5 километра автодорог стихия разрушила или повредила.

Последствия непогоды в Украине

В ночь на 14 июня непогода повалила более 30 деревьев на территории 7 областей и подтопила почти 50 жилых домов. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

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Также непогода частично повредила покрытия автодорог протяженностью примерно 2,5 километра. Речь идет об автодорогах регионального, территориального и местного значения.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилили и убрали, откачано более 450 кубических метров воды,

- отметили спасатели.

Они также сообщили об обесточивании 348 населенных пунктов в девяти областях.

Перечень областей, которые частично остались без тока

Тернопольская область – 83;

Хмельницкая область – 83;

Житомирская область – 42;

Запорожская область – 35;

Закарпатская область – 31;

Киевская область – 31;

Черновицкая область – 22;

Кировоградская область – 15;

Днепропетровская область – 6.

Что известно о непогоде в Украине

11 июня в Тернопольской и Ровенской областях выпал огромный град. Очевидцы сравнивают его с куриным яйцом. А вот на Закарпатье мощный ливень затопил улицы и разрушила несколько мостов. В тот же день Львов накрыла жуткая гроза. Некоторые улицы города затопила вода, автомобили буквально плыли по дорогам. Также ураган повредил 70 памятников на Лычаковском кладбище.

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Вечером 12 июня безумная непогода прошлась по Днепру. В результате в городе повалило деревья и затопило улицы. Не лучше была погода и в соседнем Запорожье, где падал рекордный по размеру град.

13 июня на оккупированной пророссийскими боевиками части Донецкой области бушевал сильный ветер. В Макеевке местные жители рассказали, что наблюдали смерч.

Интересно! Погода в Украине в воскресенье, 14 июня, будет дождливой и прохладнее, чем в предыдущие дни. Время грозы со шквальным ветром накроют почти всю территорию Украины.