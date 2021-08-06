Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришлось несколько раз распиливать деревья. Их повалили мощные порывы ветра.

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Поваленные деревья заблокировали автодороги

Так дерево упало на проезжую часть в селе Оршевцы Неполоковецкой ТО. Объехать его было невозможно, поэтому спасатели распилили и убрали ствол и ветки.

Поваленные деревья также были на дорогах в селах Пядиковцы, Берегомет, а также городе Сторожинец.

В одной из деревень дерево упало на летнюю кухню

Не повезло и хозяину частной усадьбы в селе Веречанка Черновицкого района. Дерево повалилось на кровлю летней кухни. Без помощи спасателей не обошлись.

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Без электроснабжения осталось 400 населенных пунктов

Отметим, что плохие погодные условия затронули большинство областей Украины. В результате без электроснабжения остались 400 населенных пунктов в 8 областях. Местами даже подтопило хозяйственные постройки и жилые дома.