Непогода может повлиять на стабильность работы энергетических предприятий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какая непогода надвигается на Киев?

Синоптики снова предупреждают об опасных метеорологических явлениях в столице и в области. До конца суток 20 июля ожидается гроза.

Кроме объявленного желтого уровня опасности, также возможны кратковременные перебои в подаче света, порывы ветра и локальные подтопления в случае сильных осадков.

Не находитесь вблизи линий электропередач и старых деревьев, а также по возможности оставайтесь в помещениях,

– добавили в ГСЧС.

Днем Киев уже накрыл сильный ливень, который привел к подтоплению нескольких улиц. В частности, существенные осложнения в движении заметили на площади Галицкой. Вода затопила также подземные переходы и добралась до метро. Горожане пытаются защититься от потопа подручными средствами.

Из-за непогоды в городе произошло много аварий. На Новоирпенской трассе и проспекте Соборности ДТП привели к транспортному коллапсу. Патрульные регулируют движение, а коммунальные службы ликвидируют последствия ливня.